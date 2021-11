Gruusia endine president Mihheil Saakašvili lõpetas 50 päeva kestnud näljastreigi

Kolmapäeval andis Gruusia inimõigusvolinik teada, et Saakašvili on vaja üle viia intensiivravile, sest teda kimbutavad südamehädad ning sisemised verejooksud. Samuti oli tal risk jääda koomasse pärast poolteist kuud kestnud näljastreiki.

Saakašvili ihuarsti Nokoloz Kipshidze sõnul on endine president jätkuvalt eluohtlikus seisus ning ta on paigutatud sõjaväehaigla intensiivraviosakonda. Samuti lisas arst, et laupäeval algab arstide hoole all uuesti Saakašvili toitmine.