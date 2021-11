FOTOD | President Alar Karis sai PERH-is õlga kolmanda vaktsiinisutsu

"Teame, et vaktsiinide toime ajas paratamatult väheneb ning seetõttu on ka väga oluline, et igaüks hoolitseks õige aja saabudes tõhustusdoosiga selle eest, et kaitse koroonaviiruse vastu oleks kestvalt tugev," selgitas Karis kolmanda vaktsiinidoosi tarvilikkust. "Kogu maailmas on tänaseks leitud, et vaktsineerimine aitab igal juhul saavutada kontrolli viiruse üle ja jõuda lähemale sellele, et piiranguid ei oleks enam vaja. Loodan, et vaktsineerimispunktidesse jõuavad ka need, kes seni oma vaktsineerimiskuuri pole alustanud."