Pfizer on populaarne vaktsiin perearstide seas juba pelgalt seetõttu, et selle manustamine on viaalide suuruse tõttu lihtsam. Foto: Argo Ingver

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik teatas täna, et Soome on laenamas Eestile 135 000 Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi. Mida see täpsemalt tähendab? Kas Eesti vaktsiinivarud on ära sulanud?