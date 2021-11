Marko Mihkelson Valgevene kriisist: sellisele väljapressimisele ei tohi Euroopa järele anda

Ideaalset lahendust kriisile, mis rahuldaks kõiki, Mihkelsoni arvates ei eksisteeri ning ka ühisosa leidmine on äärmiselt keeruline, sest huvid on kohati lepitamatud. “Venemaa tahab vaikselt alla neelata Valgevene ja lõhkuda Ukraina riigi, Lääs peab seda arusaadavalt rahvusvahelise õiguse jämedaks rikkumiseks. Tulemuseks on vastasseis, kus käiku on lastud heidutusmeetmed ja sanktsioonid,” selgitas Mihkelson. Tema hinnangul on praegu kõige olulisem saavutada võimaliku sõjalise eskalatsiooni ärahoidmine, kuid seda ei saa teha diktaatorit kunstlikult rahustades. Mihkelsoni arvates oleks ainus töötav mudel usutav heidutus ning majanduslikku võimekust pärssivad piiravad meetmed.