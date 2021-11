Austrias hakkab veebruarist kehtima vaktsineerimiskohustus kõigile

„Me peame tegelikkusele silma vaatama,” ütles Schallenberg vaktsineerimiskohustust põhjendades. Schallenbergi sõnul on „radikaalsete vaktsineerimisvastaste ja väheusutavate valeuudiste õhutusel” liiga vähesed end vaktsineerida lasknud, mistõttu on eriti selge: „See on rünnak meie tervishoiusüsteemi vastu.”

„Vaatamata kuudepikkusele veenmistööle ei ole meil õnnestunud piisavalt inimesi veenda end vaktsineerida laskma. Meetmed on vaktsineerimisvalmidust suurendanud, aga mitte piisaval määral,” ütles Schallenberg. „Me ei taha viiendat lainet, me ei taha kuuendat ja seitsmendat lainet.”

Seitsme päeva nakatumisnäitaja on Austrias ligi 1000 ja üle nädala on iga päev lisandunud üle 10 000 uue nakatumise. Haiglad on jõudmas oma võimekuse piirile. Olukord on eriti halb Salzburgi ja Ülem-Austria liidumaal, kus nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on üle 1500.