Vali parimad kummikud lastele, meestele ja naistele - astu karmile ilmale vastu!

Nagu kõigi teiste jalatsite puhul, tasub ka kummikute soetamisel teha enne ära väike eeltöö. Photopoint toob välja mõned näpunäited, et valiku tegemine kulgeks lihtsamalt.

Vahvad kummikud lastele



Väikeste askeldajate jaoks on kummikud lausa ideaalsed jalatsid. Seda teab iga lapsevanem, kes on näinud oma pisipõnni järjekordse veelombi sügavust mõõtmas. Selleks, et märjad jalad avastamisrõõmu ja mängulusti ei rikuks, võiks niiskete ilmade saabudes varuks olla korralikud kummikud.

Mugavus ja sobivus eelkõige

Laste kummikud peaksid kandja jaoks olema sama mugavad kui mistahes muu jalatsitüüp. Valimisel saad juhinduda järgmisest kolmest punktist:

• mugavus

• sobivus

• stiil

Painduvad ja elastsed kummikud on hea valik, sest lasevad lapsel mängimist täit rõõmu tunda. Selline kummik on reeglina valmistatud nahasõbralikust PVC või EVA materjalist ning pakub maksimaalset mugavust. Eemaldatav sisevooder (nagu näiteks Stormer Lux Exclusive kummikutel) on suureks plussiks.

Sobivus on teine oluline kriteerium. Uuri, kas lapse jalg on kitsas või lai? Kas jalg mahub kummikusse ka paksema sokiga? Väike suurusvaru - umbes 1cm on alati hea mõte, nii ei kasva laps kummikutest kiiresti välja. Kindlasti ei tohi kummikud jalas loksuda.

Viimaks võid lasta fantaasial lennata. Millised võiksid olla kummikud, mis on lapsele endale meelepärased? Võib-olla rõõmsates värvitoonides, vahvate mustritega või hoopis multikakangelase pildiga? Selleks tasub enne otsustamist mudilasega üheskoos kummikuvalikule pilk peale visata!

Head meeste kummikud on enamat kui lihtsalt saapad

Kas teadsid, et meeste kummik on huvitava ajalooga jalats? See peidab endas Briti aristokraatia juuri ning kummikute populariseerijaks 19. sajandi saareriigis oli kõrgklass, eeskätt Wellingtoni hertsog Sir Arthur Wellesley. Praktilised väärtused pälvisid peagi militaarmaailma soosingu ja edaspidi sai kummik populaarseks ka tavainimeste seas.