Delfile ei ole probleemi ulatus teada, samuti pole selge see, kas Mölder tegi tagasiastumise otsuse ainult isiklikest ja perekondlikest kaalutlustest lähtuvalt. Ministritel on enamasti riigisaladuse luba. Selle saamise ja hoidmise üks eelduseid on sõltuvusprobleemide puudumine.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei kinnitanud ega lükanud ümber väidet sellest, et Möldri viis ametist hasartmängusõltuvus. "Ma jään selle juurde, et see oli perekondlik ja isiklik küsimus," ütles riigikogu esimees ja lisas, et mis täpselt oli, peab Tõnis Mölder ise ütlema. "See võimalus peab tal olema," ütles Ratas.