Poola nõuab Valgevenelt migrantide äraviimist Kuźnica piiripunktist nädala lõpuks

Kirjast teatas Twitteris Poola siseministri asetäitja Błażej Poboży. Poola piirivalve ülem teatas Valgevene ametivennale, et kui migrante minema ei viida, on Poola sunnitud sulgema raudteepiiripunkti, vahendab Poola Raadio.

Kindral Praga rõhutas, et Poola pool jälgib murega sündmusi Kuźnica piiripunkti juures.

„Poola piirivalvureid on seal palju kordi rünnatud, kasutades kive ja šokigranaate. Politseinikud, piirivalvurid ja sõdurid on vigastada saanud. Seda on tehtud Valgevene teenistuste täieliku tegevusetuse juures,” öeldakse kirjas.