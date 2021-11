Siseminister Seehofer: Saksamaa ei võta migrante Valgevenest vastu

Valgevene oli varem pakkunud Euroopa Liidule kompromissi. Minsk on valmis saatma 5000 migranti tagasi nende päritoluriikidesse, kui Euroopa Liit võtab vastu 2000 inimest, tsiteeris riiklik uudisteagentuur BelTA eile Lukašenka pressiesindajat. Lukašenka kinnitas, et tegi sellise ettepaneku Merkelile.

Seehofer ütles, et hübriidähvarduste olukordi kasutatakse alati ka valeinformatsiooni levitamiseks. „Ja üks sellisest valeinformatsioonidest oli tänasel päeval see, et Saksa liiduvalitsus olevat valmis teatud arvu nendest põgenikest Saksamaale võtma,” ütles Seehofer, kelle sõnul võttis ta viivitamatult Merkeliga ühendust ja sai teada, et see ei vasta tõele.