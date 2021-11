Suurbritannia saadab Poolasse ilmselt kuni 150 insenerivägede sõdurit

Wallace teatas sõdurite Poolasse saatmises eile Poolat külastades. Ta arutas Poola kaitseministri Mariusz Błaszczakiga kaitsekoostöö süvendamise erinevaid aspekte, vahendab Poola Raadio.

Briti valitsuse avalduses sõdurite arvu ei mainitud ja Wallace ise ütles, et teeb otsuse pärast kümnemehelise üksuse antavad hinnangut. See üksus saabus Poolasse 11. novembril.

„On tõenäoline, et siia saadetakse neid toetama kuningliku insenerikorpuse kompanii, et tagada, et piir oleks korralikult kindlustatud, ja näidata, et sedalaadi hübriidtegevust Valgevene poolt ei tolereerita ja see ei õnnestu,” ütles Wallace.

Wallace ütles, et sõdurid saadetakse Poolasse päevade või nädalate jooksul, ja selgitas, et peab kõigepealt sellest parlamenti teavitama. Ajalehed Guardian ja Daily Express on kirjutanud umbes sajast sõdurist, Sky News teatas vähemalt sajast ja BBC News umbes 150-st.

„See, mida me teeme, on teatud arvu kuninglike inseneride saatmine – nad on armee osa, mis ehitab, rajab tõkkeid ja teid ning loob infrastruktuuri,” ütles Wallace. Kuninglikud insenerid aitavad Wallace’i sõnul Poolal ja potentsiaalselt Balti riikidel oma piiri kindlustada.

Wallace tõi esile, et tegemist ei ole lahinguüksusega.