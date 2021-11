„Käisin punasega üle tee, sest tahtsin auto alla jääda!“ Endine Jehoova tunnistaja räägib sekti varjupoolest

Margus räägib saates pikalt ja põhjalikult ära oma loo. Ilmselt on paljud meist kuulnud – või isegi käes hoidnud – kurikuulsat brošüüri Vahitorn. Mis tunne on aga juba koolieelikuna käia võõraste inimeste kodudes usku kuulutamas? Margus selgitab, et paljuski tekitatakse Jehoova tunnistajatele nii-öelda sisemine süütunne. Juba koolipingis tundis ta enda sees kõikide päästmata hingede talumatut raskust. Usutööd ärgitati tegema igal võimalusel. Oma kahekümnendad eluaastad veetiski mees peasjalikult usutööd tehes. Ta käis poole kohaga tööl, et misjonireiside eest maksta.