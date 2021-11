VIDEO | Poola piirivalve: eile üritasid piiri ületada suured grupid, kasutati ilutulestikuvahendeid, lasereid ja jõe ületamiseks pontooni

Suurim jõuga piiri ületamise katse tehti kella 21 ajal Dubicze-Cerkiewnes, vahendab Poola Raadio.

„Seal kogunes Valgevene poolel suur umbes 500 inimesest koosnenud grupp. 200 inimest murdis läbi Poola poolele. Nad peatati mitmesaja meetri kaugusel piirijoonest,” ütles Michalska.

Piiri ületada püüdnud migrandid käitusid agressiivselt. Loobiti ilutulestikuvahendeid ja kive ning piirivalvureid ja sõdureid pimestati laseritega. Okastraati püüti ületada puust konstruktsiooni abil, teatas Michalska. Samasuguseid jõuga piiri ületamise katseid tehti Michalska sõnul veel muu hulgas Mielnikus ja Czeremszas.

Poola piirivalve hoidis ära ka Bugi jõe ületamise katse.

„Piirivalvurid nägid kolme inimest pontoonil, kes püüdsid Poola poolele saada. Nähes meie teenistuse patrulli, pöördusid nad tagasi piirijoonele. Me nägime, et seal ootas umbes 20-inimeseline grupp. Nähes meie patrulle, taandusid need inimesed sügavamale Valgevenesse,” ütles Michalska.

Poola piirivalvel ei ole kahtlustki, et migrantide tegevust toetavad Valgevene režiimi ametnikud. Michalska sõnul ollakse kindlad, et migrandid on saanud laserid, ilutulestikuvahendid ja pontooni Valgevene võimude käest. „Me täheldame nüüd, et nad aitavad avalikult migrante üle piiri. Mõni nädal tagasi püüdsid nad seda varjata või andsid ainult tööriistu okastraadi läbilõikamiseks,” ütles Michalska.

„Eile, kui migrandid püüdsid piiri ületada, pimestasid Valgevene teenistused samal ajal meie piirivalvureid, lastes neile taskulampidest silma valgust ja laserkiiri. See on selge abi. Vähe sellest, me näeme, kuidas Valgevene teenistuste vormiriituses ametiisikud meie ees okastraati läbi lõikavad,” rääkis Michalska.

„Kogu tegevust kontrollivad Valgevene teenistused, nii et me ei saa rääkida loomulikust spontaansusest nende välismaalaste tegevuses. Me ei tea, millised on Valgevene režiimi ja sealsete teenistuste plaanid, me jälgime,” ütles Michalska.