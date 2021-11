VIDEO ja BLOGI | Milline on julgeolekut puudutav olukord Eestis ja välismaal? Valitsus andis hetkeolukorra kohta aru

Peaminister Kaja Kallas märkis esimese asjana, et koroonastatistika on jätkuvalt taandumas. Sellest hoolimata ei kipu valitsus kehtestatud piiranguid veel niipea kaotama - meditsiinisüsteemist on laekunud seisukohti, mille kohaselt peljatakse piirangute leevenemisest tingitud mõjusid.

Üks meede, mis on mõeldud esialgu kestma veel mitu kuud, on koolides massiline kiirtestimine.

Üks variant hõlmab eneses ka vabatahtlike reservväelaste kaasamist. See idee on veel töös, huvilisi alles otsitakse.

Siseminister Kristian Jaani teatas, et Eestilt on abi palunud ka Läti - nimelt soovisid lõunanaabrid meilt kinnitust, et 48-tunnise etteteatamise puhul on võimalik Eestil saata Lätisse 30 politseiametnikku.