Merkel nimetas koroonaolukorda Saksamaal dramaatiliseks

Saksamaa teatas eile 52 826 uuest nakatumisjuhtumist viimase ööpäeva jooksul, mida on kolmandiku võrra rohkem kui nädal tagasi ja mis on uus rekord. Ööpäevaga suri 294 inimest, vahendab Reuters.

Nakatumiste kasv toimub Saksamaal halval ajal, kui Merkel on tegelikult vaid kantsleri kohusetäitja, samal ajal kui kolm erakonda püüavad pärast septembris toimunud parlamendivalimisi endiselt uut koalitsiooni moodustada.

Merkel ütles, et on vaja üleriiklikku jõupingutust ning pöördus täna kohtuvate keskvõimu ja liidumaade juhtide poole, et nad astuksid samme karmimate piirangute kehtestamiseks selle põhjal, kui palju inimesi nädalas hospitaliseeritakse.