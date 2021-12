5 praktilist sammu unistuste tööni

Meie elud on meie juhtida ja imed juhtuvad vaid siis, kui me neil juhtuda laseme. Seepärast – kui Sa oled oma karjääriga rahul – rõõmusta ja arene sel teel veel paremaks. Kui Sa soovid olulisi muutusi oma tööellu, tuleb tegutseda. Tee plaan, kuidas sinna jõuda. Pane tegevused punktikaupa kirja, nagu näites siin, ja hakka otsast peale!

Meenuta, mis tekitab Sinus hea tunde – kas see on koostegemine või omaette nokitsemine, kas eelistad ringi liikuda või töötada oma kindlas pesas, kas olla keset väljakutseid või tegutseda professionaalselt oma mänguväljal, kas töötada pea, käte või suuga? Nüüd, mil Sa oled täiskasvanu, oled Sa ju palju targem vaatamaks erinevaid ameteid kui tervikut – koos nende sära ja argisusega.

Sulle on kasulik saada tuttavaks inimestega, kes juba tegutsevad Sinu tulevasel erialal. Külasta paiku või sündmusi, kus sellised kohtumised on võimalikud – võibolla see on vestlusõhtu, võibolla seemnevahetus aga võibolla hoopis kontsert. Tutvu inimestega, kes selles valdkonnas tegutsevad – ole aktiivne ja võta nendega ise ühendust, et paluda vestlust või kohtumist. Üldiselt suhtuvad inimesed väga heatahtlikult, kui küsida nende kui professionaalide nõu ja juhatust.