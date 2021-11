Poola peaminister ähvardas ajalehes Bild sakslasi 50 miljoni migrandiga

„Olukord on praegu stabiilne, aga muutub üha ähvardavamaks. Valgevene kasutab migrante relvana. Ja nende sihtkohad on Saksamaa, Prantsusmaa, Holland. Me kaitseme seega oma piiril kogu Euroopat,” ütles Morawiecki.

Võimaliku sõjaohu kohta ütles Morawiecki järgmist: „Ma loodan, et kõigi närv peab vastu. Valgevene jõud provotseerivad üha selgemalt. Ma loodan, et nad ei astu sellega sammu liiga kaugele. Sest meie, poolakad, oleme kindlalt otsustanud kõigi vahenditega oma piiri kaitsta. Euroopa ja ka NATO idapiiri.”

„On selge, et kui me ei ole praegu võimelised tuhandeid sisserändajaid eemal hoidma, on neid varsti sadu tuhandeid, miljoneid Euroopasse suundumas. Kui me oma piire Euroopas otsustavalt ei kaitse, püüavad sajad miljonid Aafrikast või Lähis-Idast Euroopasse ja eriti Saksamaale tulla. Saksamaal elab üle 80 miljoni inimese – kas te lubaksite, et tuleb veel 50 miljonit? Ma usun, et Saksa inimesed ei oleks selle üle õnnelikud, sest nad tahavad oma elustandardit säilitada. Nad tahavad oma kultuuri säilitada,” lisas Morawiecki.

Küsimusele, kas Poola ootab NATO ja sealhulgas Saksamaa abi, vastas Morawiecki, et välistada ei saa midagi. Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ja Venemaa riigipea Vladimir Putin järgivad tema sõnul ilmselgelt Läänes segaduse ja ebastabiilsuse tekitamise strateegiat. „Mida kõike nad veel plaanivad, me ei tea. On ka võimalik, et kriis piiril on mõeldud ainult tähelepanu kõrvalejuhtimiseks uutelt sõjalistelt rünnakutelt, mida Putin Ukrainas ette valmistab,” ütles Morawiecki.

Küsimusele, kas Angela Merkeli pagulaspoliitika kukkus läbi, vastas Morawiecki: „Oi, absoluutselt. Ma arvan, et viie või kuue aasta tagune poliitika ei olnud asjakohane poliitika. See ohustas paljude Euroopa riikide suveräänsust ja tekitas kunstliku multikulturalismi. See oli Euroopa ja maailma jaoks ohtlik poliitika.”