FOTOD | President Karis nimetas Erki Savisaare keskkonnaministriks

„Tean, et Tõnis Mölder tegi läbimõeldud ning lähedastega ja erakonnas põhjalikult läbi arutatud otsuse. Mõistan tema kaalutlusi ja saan aru, mida ta peab praegu esmatähtsaks,“ ütles president Karis.

Riigipea sõnul on tähtis, et keskkonnaministeeriumi valitsemisala oleks hästi juhitud ja hoitud, arvestades, kui ambitsioonikad on Euroopa Liidu ja Eesti kavad kujundada meie ühiskonnad ümber keskkonnasõbralikemateks.