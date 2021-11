Tartumaal Nõo vallas hukkus tulekahjus vanemaealine naine

simesena põleva maja juures olnud inimesed kuulsid küll suitsuanduri helisignaali, kuid veel pole teada, miks häire ei aidanud päästa inimelu. Sel nädalal on see Lõuna-Eestis juba teine tuleõnnetus, kus ohvriks jääb üle 70aastane inimene. Esmaspäeval hukkus Valgas tulekahjus vanem mees, haiglasse viidi viga saanud naine.

17. novembril kell 15.22 teatati, et Tartumaal Nõo vallas Sassi külas tuleb teataja naabruses asuvast hoonest paksu suitsu. Edasi anti info, et tegemist on vana koolimaja hoonega, mille ühes osas tegutseb külakeskus ja teises elavad paaris katusealuses korteris inimesed. Päästjate saabudes ulatusid leegid ühe korteri akendest välja ning tuli oli levinud L-kujulise hoone katuse alla. Kell 15.45 leidsid pääste suitsusukeldujad põlevast korterist hukkunud ligi 80aastase naise. Selle vastas asuvast korterist oli varem eluga välja pääsenud noormees. Suure hoone (üks tiib 10x20 meetrit, teine tiib 10x15 meetrit) katuse alla levinud põlengu kustutustööd veel kestavad. Tule levikule on piir peale pandud.