Õppusele kutsutud reservväelased saavad tavapärasest rohkem raha

"Tegu on seni ajaliselt ja ülesannetelt mahukaima lisaõppekogunemisega ning ajaperioodi sisse jääb ka mitu tööpäeva. Meie jaoks on oluline, et reservväelased oleksid sellele vaatamata motiveeritud," selgitas olukorda Roland Murof ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

"Lisaõppekogunemise Okas 2021 eesmärk on eelkõige lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Koostöö politsei- ja piirivalveametiga ja ajutise piiritara ehitamine on üks ülesannetest," täpsustas Murof.

Vaheri sõnul on lõiketraadi paigaldamine piiriturvalisuse tagamisel ajutine lahendus. „Lähme kiirendatud korras edasi riigipiiri väljaehitamisega, sest see on kõige olulisem jõupingutus massilise sisserände ennetamisel. Julgeolekuekspertide hinnangul jääb rändesurve hübriidsõja meetodina kasutusse aastateks ning selle heidutamiseks ja tõkestamiseks on vajalik mitte ainult füüsiline tõke, vaid kogu taristu koos seireseadmetega,“ ütles ta.