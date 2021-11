PHH Group kutsus müüjaid kuutasuta e-kauplema

„Seda sammu pani meid astuma Lätis kehtestatud järjekordne karantiiniperiood. Soovime julgustada ettevõtjaid mitte alla andma ja tuletada meelde, et kaubanduse ülekandmine füüsilisest ruumist veebiruumi ei aita mitte ainult äri säilitada, vaid ka laiendada. Praegu tunnetame suurt ärihuvi meie e-müügiplatvormi vastu just Lätis, kuid langetame künnist ka teiste Balti riikide müüjate jaoks, kes soovivad liituda meie kaubanduskeskustega internetis,“ ütles PHH Groupi juht Dainius Liulys.

PHH Groupi praktika näitab, et edu on saatnud paljusid müüjaid, kes liitusid grupi juhitava e-müügiplatvormiga eelmise karantiini ajal.

„Näeme mitmeid ärisid, kes alustasid kauplemist e-kaubanduskeskuses Leedus, laienesid Lätti ja Eestisse ning suurendasid müüki 50 protsenti ja enamgi. Viimase karantiini ajal käivitunud e-kaubanduse kasv pole kaugeltki haripunkti saavutanud. Kasvame jätkuvalt edukalt kõigis Balti riikides ja soovime oma edu jagada veelgi laiema müüjate ringiga,“ rääkis Liulys.

PHH Groupi andmetel kasvavad eeloleval jõuluperioodil läbimüügid e-platvormidel umbes kaks kuni kolm korda. 2021. aasta viimase kolme kuu ehk oktoobri, novembri ja detsembri jooksul plaanib ettevõte saavutada Balti riikides müügikäibe 80 miljonit eurot. „Arvud on tõesti muljetavaldavad. Need näitavad, et e-kaubanduses on ruumi kõigile, kõik võivad siin töötada ja raha teenida. Eriti kui on võimalus kaubelda mitmel turul korraga,“ märkis Liulys.

PHH Group vähendab e-kaubandusse sisenemise barjääri nii finantstingimuste leevendamise kui ka muude meetmetega. Igale müügiplatvormidega liitunud kauplejale soovitab PHH Group personaalse müügijuhi, kes saadab algajat kauplejat kogu teekonna jooksul — alates müügi käivitamisest kuni selle eduka väljaarendamiseni.