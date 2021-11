VIDEO | Mari-Anne Härma: haiglates taastub rahu siis, kui koroonapatsiente ravil alla 100

Tänasel terviseameti pressikonverentsil märkis terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma, et languses on näha teatud pidurdumist. See tähendab, et näitajad ei lähe enam nii hoogsalt alla.

Ta selgitas Delfile tagamaid. Kui tuleb lihtsalt stabiliseerumine ja langus ikkagi jätkub, on oodata ilusat ja rahulikku pühadeperioodi. Kui aga näitajad peaks taas tõusma hakkama, võib selle taga olla see, et osad õppurid naasid distantsõppelt koolidesse.

Intervjuus on juttu ka olukorrast haiglates. Härma räägib, et haiglasüsteemis on rahu taastatud, kui korraga ravil 100 koroonapatsienti või vähemgi. Tema sõnutsi on positiivse stsenaariumi korral seda oodata umbes 4-5 nädalast pärast. "Siis võiks öelda, et olukord haiglates on stabiliseerunud."

Võitluses puhanguga on abi olnud kehtestatud piirangutest ning tõhustusdoosidest. Härma kinnitusel leiab terviseamet, et vähemasti praegu täiendavaid piiranguid vaja pole.

