VIDEOD | Tõnis Mölder: ma ei suutnud töö ja eraelu tasakaalu leida. Jüri Ratas: ükski teine minister ei plaani tagasi astuda

Mitmed keskkonnaministeeriumi töötajad said Möldri ministriameti mahapanekust teada alles eile. Mölder tõdeb, et tervislikel põhjustel tagasiastumine võis tulla ametnikele üllatusena. “Need teemad, miks ma täna tagasi astun on seotud minu isikliku elu ja tervisega. Ma arvan, et üks põhjus on, et ma ei ole suutnud tööalast ja eraelulist tasakaalu leida ja ilmselgelt tööpäevad on üsna intensiivsed,” ütles Mölder. Tema hinnangul on tal kõige mõistlikum ministritool vabastada.