Leedu piiril on sadu migrante, kes on jagunenud gruppideks. Kinnitavad, et ei taha Leetu, vaid Poolasse

Leedu-Valgevene piiri pikkus on 678 kilomeetrit. Kui palju migrante piiri ääres on, ei oska piirivalvurid öelda täpsemalt, kui et neid on sadu, vahendab Leedu Delfi.

„Täpset arvu nimetada me ei oska. On 30- ja 50-liikmelisi gruppe. Need paiknevad ümber. Kord need lähenevad, siis jälle taganevad. Valgevene jõuametkondade esindajad saadavad neid mõnikord. Ka täna öösel viidi nad piirile,” ütles Leedu piirivalve esindaja Giedrius Mišutis.

„Neid toovad siia, valvavad, viivad ära valgevenelased. Jultunult nad läbi tungida ei ürita. Ei ole rünnakuid nagu Poolas, ei ole kive, mingeid relvi. Meil sellist asja ei ole, esialgu alluvad, ei püüa liigselt üle piiri tulla. Juhtub, et räägivad ise Leedu piirivalvuritele, et ei taha Leetu, et neid toodi siia ja sunnitakse. Nad tahavad Poolasse, Leedu neid ei huvita. Ka täna oli selline juhus,” rääkis Mišutis.

Mišutis ütles, et viimased kaks ööpäeva on piiri ületada püüdnud migrantide arv vähenenud.

Mišutise sõnul on mõnikord näha, et migrantide selja taga seisavad Valgevene jõuametkondade esindajad.

„On fakt, et nad on siia toodud. Seal sõidavad veoautod. Aga viimasel ajal ei ole seda olnud, et migrante oleks Leedu piirivalvurite silme all Leetu tõugatud,” ütles Mišutis.

„Varem on olnud juhtumeid, kui neid on tõugatud, aga viimasel ajal lihtsalt seisavad, aga julmalt, jõuga ei tõuka. Migrante juhendatakse Leetu minema, aga julma tegevust seni ei ole,” ütles Mišutis.

Mišutise sõnul on migrandid ilmastiku seisukohalt hästi varustatud.

„Ka eile me näitasime videot, neil on head magamiskotid. Neil on normaalsed, praktiliselt talveriided. Paljaid jalgu ja suveriideid enam ei ole,” ütles Mišutis, kelle sõnul inimesed ilmselt juba teavad, kuhu tulevad.

Mišutise sõnul antakse migrantidele humanitaarpakke.

„Kui vaja, antakse neile pakke vee, toidu, hügieenitarvetega, mida saab kasutada looduses. Viimasel ajal ei ole tulnud arste kutsuda, ei ole olnud külmunuid ega nõrkenuid. Jah, nad on väsinud, mõnikord nad natuke puhkavad meie juures, neil lastakse end üles soojendada. Ka eilsetel lasti end kuivatada ja puhata. Aga enamus, nagu me näeme, on noored, terved, tugevad mehed, pole ohtu, et nad piiril ära külmuksid, me palume neil minna tagasi sinna, kust nad tulid,” ütles Mišutis.