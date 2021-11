VIDEO | Poola piirivalve: migrandid pakkisid asjad kokku ja lahkusid laagrist

„Täheldame, et Valgevene poolel Bruzgi piiripunkti lähedal laagris olnud välismaalased pakkisid asjad kokku ja lahkuvad laagrist. Nad liiguvad Valgevene teenistuste järelevalve all teadmata kohta,” teatas Poola piirivalve Twitteris.

Enne seda ütles Poola siseministri asetäitja Maciej Wąsik telekanalile TV Republika, et on saanud informatsiooni, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on toonud piiri juurde bussid, millega migrante ära viiakse.