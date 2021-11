Mida teha, kui meeskonda on kiiresti uut inimest vaja?

Ideaalmaailmas plaanitakse personalivalikut pikalt ette. Tegelikkuses on omal jõul kriitilise tähtsusega positsiooni kiireks täitmiseks vaja teha julge otsus, et värbajate (assistent, personalitöötaja, vastavad juhid) teised tööülesanded peavad ootama.

Esmalt tuleb kiiresti paika panna, milliste kogemuste, kvalifikatsiooni ja väärtustega töötajat otsitakse ning millised saavad olema tema ülesanded ja palk. Tuleb otsustada, milline on maksimaalne võimalik ajaperiood tema ametisse võtmiseks ning see kõik kenaks tööpakkumiseks vormistada.

Kindlasti peaks ühendust võtma isiklike tuttavate või valdkonna tegijatega, kes sellele positsioonile sobiks. Ehkki suurt lootust ei ole, et need inimesed oleks hoobilt valmis töökohta vahetama, on see siiski üks õlekõrtest.