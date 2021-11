Delhis suleti mürgise õhu tõttu koolid ja kolledžid

Mürgine sudu on Delhit katnud juba alates hindude suurest pühast diwalist.

Inimese kopsu tungida võivate pisiosakeste ehk PM2.5 kontsentratsioon Delhi õhus on kaugelt suurem kui maailma terviseorganisatsiooni (WHO) poolt ohutuks peetav norm. Linna mitmes osas see näitaja üle 400, samas kui „heaks” peetakse vahemikku 0–50 ja „rahuldavaks” 51–100.