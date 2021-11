ERISAADE | Positiivsed arengud: haiglates alla 500 koroonapatsiendi. Mida tähendab langustrend plaanilise ravi vaates?

Just kolmapäevad ja neljapäevad on tavaliselt need nädalapäevad, mil lisandub enim uusi koroonajuhtumeid. Vahepeal ka üle 2000.

Nüüdseks on number väiksem. Sule kinnitab, et viimase ööpäevaga lisandus veidi üle 1000 uue nakatunu.

Haiglaravil viibib tänase hommikuse seisuga 489 inimest, neist 47 on intensiivravil (25 juhitaval hingamisel). Meenutuseks, mõni aeg tagasi oli haiglaravil isegi üle 600 inimese. Surmajuhtumeid lisandus ööpäevaga seitse.

Sule räägib, et haigestumine on langemas üle Eesti. Jätkuvalt torkab veel silma siiski Põlvamaa, kus 14 päeva seisuga üle 2000 nakatunu 100 000 inimese kohta. Näiteks Harjumaal on vastav näitaja alla 1000.

Nakatumisnäitaja R on praeguseks alla 1, täpsemalt 0,8 ringis. On ehk nii kiire langus võrreldav mõne varasema kriisietapiga? Sule rõhutab, et numbritesse ei saa kinni jääda, ükski olukord ei kopeeri eelmist. Käesoleva sügise laine on oma nägu.

Üldist nakatumislangust soosivad nii piirangud kui ka tõhustusdooside kättesaadavus ja vaktsineeritute huvi nende vastu. Piirangute kaotamist praegu Sule sõnutsi siiski rakendama ei peaks. Tuleb vaadata pikemas perspektiivis. Ohukohtadest toob Sule välja kolded hooldekodudes.

Mis saab vahepeal piiratud plaanilisest ravist? Mis ulatuses on see praeguses situatsioonis taastumas? Kui motiveeritud on keset pikka kriisi meditsiinitöötajad?

Kõigest pikemalt juba saates.