VIDEO | President Karis suhtlemisest Putiniga: isegi sõja ajal räägivad vastased omavahel

Karis ütles, et nõustub sellega, et olukorra Valgevene piiril ei ole tekitanud ainuüksi Aljaksandr Lukašenka, vaid ka Kreml.

„Jah, täna me rääkisime sellest. Ja kõik olid ühte meelt selles, et ilma Venemaata ei saa see toimuda. On olemas märgid. Ja mõnede lääneriikide juhid on hakanud selle probleemi lahendamiseks suhtlema Vladimir Putiniga,” ütles Karis.

Kariselt küsiti, millest on Putiniga rääkida, eriti võttes arvesse, et Venemaa mängib Valgevene agressioonis Euroopa Liidu ja NATO vastu aktiivset rolli.

„On asju, millest saab rääkida. Isegi sõja ajal konsulteerivad vastased teineteisega. On olemas poliitilisi konsultatsioone madalamal tasemel, näiteks hiljuti rääkis meie välisminister telefoni teel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, selliseid asju toimub,” vastas Karis. „Teine asi on see, et need ei ole ainult poliitilised teemad, need on teemad keskkonnakaitse, kultuuri valdkonnast, tuleb hoida kontakte ja mitmekesistada lähenemist Venemaaga suhtlemisele. On näiteks Soome viis suhelda, aga on ka teisi. Seetõttu arvan ma, et mida rohkem, seda parem.”

Juttu tuli ka sellest, et Karise eelkäija Kersti Kaljulaid käis Putiniga kohtumas, mille peale Leedu kritiseeris Eestit, et seda ei kooskõlastatud teiste Balti riikidega. Leedu Delfi küsis, kas see kohtumine oli tänase päeva seisukohast kasulik.

„Noh, arvamused läksid selles küsimuses lahku ka Eestis, kõik ei olnud selle visiidiga rahul. Ja Balti riigid ütlesid, et oleks pidanud teiste riikidega konsulteerima. Aga kui tagasi vaadata, siis ausalt öeldes midagi halba see kohtumine kaasa ei toonud. Isegi sellised kohtumised, mis millenigi ei vii, on teatud hetkel vajalikud,” lausus Karis.