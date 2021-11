Tõnis Mölder astub täna ministrikohalt tagasi. Ameti võtab üle Erki Savisaar? Jüri Ratas teeb avalduse

Miks aga Mölder lahkub? Allikad on Delfile viidanud, et põhjus võis Mölderil olla isiklik, mitte laiem otsus partei või koalitsiooni tasandil.

Väited, et Mölderist saab Aafrikas Nairobis ÜRO keskkonnaassamblee Eesti esindaja ja ka selle asepresident, ei vasta tõele, kinnitas Delfile ministeeriumi kõneisik Tiina Reinart.

Uudise võimalikust tagasiastumisest paiskas eile kella 18.30 paiku avalikkuse ette ERR . Kõik suuremad väljaanded on seepeale proovinud Mölderiga otse ühendust saada, ent ta pole kõnedele vastanud.

Küll aga leidis ta hilisõhtul aega, et Facebookis pikalt kommenteerida poliitkontekstis sootuks kõrvalist teemat. "Osalesin täna Enefit 280 pürolüüsitehasele nurgakivi asetamise tseremoonial. Eesti Energia on alustanud Ida-Virumaal põlevkivienergeetikast ülemineku järgmise arenguetapiga," seisis ta postituses. Selle all torkas üks kommentaator: "Mis homme plaanis?"