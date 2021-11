Tõnis Mölder astub ilmselt homme ministriametist tagasi. Keskerakonna büroo: ta teeb avaliku pöördumise

Mölder Delfi kõnedele ei vastanud. Tema nõunik Riho Nagel sõnas, et ta ei saa praegu kinnitada ega ka ümber lükata väidet Mölderi tagasiastumisest.

Keskerakondlane Jaanus Karilaid kinnitas, et erakonna sees tehti märgiline otsus, ent ta ei vastanud, kas see puudutab Mölderit ja tagasiastumist.

Ta lisas, et homme kell 10.30 koguneb Keskerakonna riigikogu fraktsioon erakonna büroos, et olukorda arutada. Tema jutust selgus, et poliitilise avalduse teeb ka Jüri Ratas.