Tanel kiik: riik valmistub järgmiseks aastaks soetama 20 miljoni euro eest koroonaravimeid

Laidmäe sõnul on Eesti haiglates praegu kasutusel mitmed COVID-19 ravimid. Osa neist on kasutusel peamiselt intensiivravis ja osa tavaosakondades.

“Ravimid leevendavad sümptomeid ning aitavad ka mõneti suremust maandada, aga COVID-19 on ka nende ravimite kaasamise puhul tõsise kuluga haigus. Ning tuleb silmas pidada, et haiglaravi vajavate patsientide hulk jääb ka ravimite kättesaadavuse puhul endiselt suureks. Tegemist pole imerohtudega, vaid täiendavate võimalustega riske maandada,” selgitas Kiik.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht Erki Laidmäe sõnul on hetkel täpselt ravimite kogust ja nende maksumust veel raske ennustada. "Õnneks ei pea me seda ka täpselt tegema, sest koguseid on võimalik järgmise aasta jooksul ka muuta. Peame hoolega jälgima, kui suureks vajadus kujuneb ja vastavalt uusi tellimusi tegema," ütles Laidmäe.

“Eile [15.11 - toim.] kohtusid haigekassa, terviseamet, sotsiaalministeerium ja arstide esindajad, kes vaatasid peale juba olemasolevatele ja tõenäoliselt müügiloa saavatele koroonaravimitele,” märkis Kiik. “Kalkulatsioonid COVID-patsientide arvu ja ravimite vajaduse suhtes on nüüdseks koondatud ja esitan need neljapäevasel nõupidamisel valitsuskabinetile.”

Retseptita ravimeid ei saa

Laidmäe ütles, et turule on tulemas kaks suukaudset ravimit, mida inimesed saaksid kodus kasutada. "Nende sihtgrupiks on nakatunud patsiendid, kes saaksid ravi alustada viie päeva jooksul pärast sümptomite teket ja kes kuuluvad raske haiguse riskirühma," ütles Laidmäe. Kuid ilma retseptita ravimeid apteegist ostma hakata ei saa.

Lisaks on olemas monoklonaalsed antikehad ehk ravim, mille sihtgrupiks on peamiselt haiglapatsiendid, kellel võib ette näha COVID-haiguse rasket kulgu ja kellel antikehad tagavad täiendava kaitse. "Näiteks häiritud immuunsüsteemiga patsiendid, samuti raskete kaasuvate haigustega patsiendid, kes on haiglas nakatunud," sõnas Laidmäe.

Laidmäe sõnul on juba enne müügiloa saamist ostetud monoklonaalseid antikehi, totsilisumabi haiglas raskes seisus olevatele patsientidele. "Suukaudsete ravimite puhul tuleks minu hinnangul müügiluba ära oodata, sest nende kasutajaid on tuhandetes ja nad ei ole raskes seisus." ütles ta. Laidmäe hinnangul tuleks enne saada täielik kindlus, et taoliste ravimite kasutamine annab olulist tervisekasu ja need on ohutud.