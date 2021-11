Prokuratuur lõpetas Porto Franco eeluurimise

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ütles, et Porto Franco kriminaalasja eeluurimine lõpetati oktoobri lõpus. Kahtlustavate advokaatidele anti kriminaalasjaga seonduvad materjalid üle eelmisel reedel. Kahtlustavate kaitsjatel on kogutud tõenditega tutvuda ning nende kohta taotlusi esitada 30 päeva. Küngase sõnul selgub seejärel, kas kriminaalasjas on vaja teha täiendavaid toiminguid.