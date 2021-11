Lukašenka: tegin Merkelile ettepaneku olukorra lahendamiseks ja ta võttis aega, et seda EL-is arutada

„Arutati problemaatikat põgenike ümber ja olukorda piiridel. Riigipea tegi üldise ettepaneku olukorra lahendamiseks. Pooled leppisid kokku, et seni ei avaldata konkreetseid üksikasju. Angela Merkel võttis pausi, et arutada vastavat küsimust Euroopa Liidu liikmetega. Seejärel peaks toimuma veel üks telefonivestlus riigijuhtide vahel,” öeldakse teates, vahendab Interfax.

Lukašenka teatas, et esimene küsimus, mida ta Merkeliga arutas, oli „põgenikud, eskalatsioon riigipiiril”.

„Me jõudsime ühisele seisukohale, et eskalatsiooni ei ole kellelegi vaja, ei Euroopa Liidule ega Valgevenele. Ja lubada eskalatsiooni, kuidas mõni seda ka ei tahaks, kuni tulise kokkupõrkeni me ei saa. Ja me ei ole ka kunagi sellele eskalatsioonile välja läinud. Ma just ütlesin, et piiril on teisel pool umbes 20 000 relvastatud meest. Meie ei ole paigutanud ühtegi rühma, ühtegi roodu sõjaväelasi sinna piirile. Armee relvajõudude ülemjuhataja ei ole sellist käsku andnud. Aga igale nende agressioonile vastamise plaanid on meil olemas. Sellise käsu kaitseministrile ja teistele kindralitele, jõustruktuuridele olen ma andnud,” ütles Lukašenka tänasel nõupidamisel Minskis.

Teine asi, mida Lukašenka Merkeliga arutas, oli põgenikevool. „Meil on sellele loomulikult erinevad vaated. Euroopa Liidus ja Valgevenes on vaated erinevad. Nad on väga mures pagulaste voolu üle Valgevenesse,” ütles Lukašenka.

„Aga nad ei tea absoluutselt, et meie neid siia ei kutsu, ja ei tea, et umbes 5000 inimest on tänaseks päevaks – kaks päeva tagasi oli 4681 inimest – sügise jooksul tagasi saadetud. See tähendab, et me ei kogu kogu maailmast põgenikke ega too Valgevenesse, nagu Poola on teavitanud Euroopa Liitu. Neid, kes sõidavad seaduslikult Valgevenesse, võtame me siin vastu. Samamoodi nagu igas teises riigis. Kellel on kas või väikseimad seaduserikkumised – lennukisse ja tagasi. Vaat selliseid on umbes 5000 tänaseks päevaks. Ma teavitasin Saksamaa kantslerit selles küsimuses,” lausus Lukašenka.