President Karis tegi riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks taas Ülle Madise

Madise varasem töökogemus on õigusloome alal Justiitsministeeriumis ja Riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud Riigikontrolli peakontrolörina ning Tartu Ülikooli riigiõiguse professori ja Vabariigi Presidendi õigusnõunikuna.

„Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega,“ selgitas president Karis oma ettepanekut.