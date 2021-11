Läti kaitseminister: oleme NATO 4. artikli käivitamisest sammu kaugusel

Washingtoni lepingu 4. artikli järgi võib NATO-sse kuuluv riik paluda konsultatsioone teiste liikmesriikidega, kui leiab, et ohus on tema territoriaalne terviklikkus, poliitiline iseseisvus ja julgeolek, vahendab Läti Delfi.

Pabriksi sõnul mõistavad Poola , Leedu ja Läti selle artikli tõsidust ja hoiduvad seni seda kasutamast, sest arvavad, et saavad olukorraga hakkama, aga kõik võib kiiresti muutuda ja selle artikli käivitamist välistada ei saa.

Pabriks ütles, et Poola, Leedu ja Läti leppisid kokku, et kui üks neist tahab selle artikli alusel konsultatsioone alustada, ühinevad teised selle algatusega ja kõik esitavad avalduse ühiselt.

Pabriks lisas, et seni oodatakse, milline on Valgevene ja Venemaa edasine tegevus. Pabriksi sõnul on Valgevene oma iseseisvuse de facto juba kaotanud.