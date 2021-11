Austria sunnib vaktsineerimata inimesi kodus püsima

Konservatiivse Austria Rahvapartei (ÖVP) juhitud valitsus teatas, et riigi umbes üheksast miljonist elanikust on vaktsineerimata umbes kaks miljonit, vahendab Reuters.

Laialt on aga levinud skeptilisus ka ÖVP enda sees ja politseis selle meetme rakendamise suhtes: näiteks on raske kindlaks teha, kas inimene on teel tööle, mis on lubatud, või poodi mittehädavajalikke asju ostma, mis ei ole lubatud.