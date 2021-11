VIDEO ja BLOGI | Eesti on valmis tegelema ebaseaduslike piiriületajatega

Riigikaitse nõukogu kogunemine kinnitas asjaosalistele, et Eesti piir on võimeline potentsiaalse migrandisurve all vastu pidama. Olulise aspektina sooviti läbivalt toonitada, et tänane kohtumine oli ennetava loomuga - hübriidrünnakut Eesti Vabariigi piirile veel ei ole, kuid ettevalmistusi selle ohuga rinda pistmiseks on tehtud juba mitmeid kuid.