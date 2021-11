USA ja Hiina juhid Biden ja Xi pidasid esimese virtuaalse tippkohtumise

Biden ütles, et mõlemal riigil on vastutus tagada, et rivaliteet ei muutuks avalikuks konfliktiks, vahendab BBC News.

Hiina välisministeeriumi esindaja Hua Chunying nimetas kohtumist konstruktiivseks ja produktiivseks, lisades, et see aitas suurendada vastastikust mõistmist.

Kohtumine algas vastastikuste soojade tervitustega. Xi teatas, et tal on rõõm oma vana sõpra Bidenit näha.

„Võib-olla peaksin ma alustama ametlikumalt, kuigi teie ja mina ei ole kunagi teineteisega väga ametlikud olnud,” ütles Biden, lisades, et omavaheline suhtlemine on alati olnud väga aus ja otsekohene. „Me ei lahku kunagi mõistatades, mida teine mees mõtleb,” lisas Biden.

Xi ütles, et kaks riiki peavad parandama kommunikatsiooni ja astuma väljakutsetele vastu koos. Xi sõnul on normaalseid Hiina-USA suhteid vaja ülemaailmsetele väljakutsetele vastu astumiseks, nagu seda on kliimamuutus ja Covid-19, teatas Hiina meedia.

„Inimkond elab ülemaailmses külas ja me seisame paljude väljakutsete ees koos. Hiina ja USA peavad suurendama suhtlemist ja koostööd,” ütles Xi. „Ma olen valmis teiega koostööd tegema, härra president, et... viia Hiina-USA suhteid edasi positiivses suunas.”

Biden ütles, et pooled peavad looma „terve mõistuse juhtrööpad”, et „tagada, et konkurents meie riikide vahel ei kalduks konflikti”.

„Me usume – ja teie ja mina oleme sellest rääkinud – et kõik riigid peavad mängima samade reeglite järgi ning sellepärast kavatsevad Ühendriigid alati seista oma huvide ja väärtuste ning meie liitlaste ja partnerite omade eest,” teatas Biden.

Tegemist oli kolmanda korraga, kui kaks riigijuhti on pärast Bideni ametisse astumist jaanuaris omavahel vestelnud.

Xi ei ole ligi kaks aastat ehk alates koroonapandeemia algusest Hiinast lahkunud.