USA: Venemaa hävitas mõtlematult satelliidi, seades ohtu kosmoses viibivad astronaudid

Praegu on jaama pardal seitse meeskonnaliiget – neli ameeriklast, sakslane ja kaks venelast.

"Antud hetkeks on katsetuse käigus tekkinud üle 1500 ühiku orbiidil jälgitavat prahti ja sadu tuhandeid väiksemaid prahiosakesi, mis ohustavad nüüd kõigi rahvaste huve."

"Objekt, mis sundis meeskonna täna tavapäraste protseduuride kohaselt kosmoselaeva liikuma, on ISS-i orbiidilt eemaldunud. Jaam asub rohelises tsoonis," säutsus Venemaa esindaja Twitteris .

Hävitatud satelliidi rusud möödusid kosmosejaamast vahejuhtumiteta, kuid selle päritolu on nüüd tähelepanu keskpunktis.

Tundub, et rusud on pärit purustatud Vene satelliidilt Kosmos-1408. 1982. aastal orbiidile saadetud luuresatelliit kaalus üle tonni ja lakkas töötamast hulk aastaid tagasi.

Kosmoseprügi jälgimise ettevõte LeoLabs ütles, et selle Uus-Meremaal asuv radarisüsteem märkas mitut objekti kohas, kus oleks pidanud olema juba ammu töötamast lakanud kosmoseaparaat.

USA välisministeeriumi kõneisik aga ütles, et oht pole kaugeltki möödas.

"See katsetus suurendab märkimisväärselt ohtu rahvusvahelise kosmosejaama astronautidele ja kosmonautidele, aga ka teistele inimestele kosmoselennunduses," ütles Price.

"Venemaa ohtlik ja vastutustundetu käitumine seab ohtu avakosmose pikaajalise jätkusuutlikkuse ja näitab selgelt, et Venemaa jutt kosmose relvastamise vastasusest on ebatruu ja silmakirjalik".

"USA teeb koostööd meie partnerite ja liitlastega, et vastata nende vastutustundetule teole," kinnitas Price.

Mitmetel riikidel, sealhulgas USA-l, Venemaal, Hiinal ja Indial on võimekus satelliite maapinnalt hävitada. Taoliste rakettide katsetamine on aga haruldane ja pälvib alati laialdase hukkamõistu, sest see saastab kosmosekeskkonda kõigi jaoks.