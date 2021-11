Ilm läheb soojemaks, ent pilvisemaks

Kolmapäeval saab Norra merel tiirutav võimas madalrõhuala Atlandilt veel täiendust ja suudab üle Läänemere ümbruse laieneda. Taevas jääb meil pilviseks ning vahetevahel sajab veidi vihma. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul. Edelavoolus jõudev õhumass on võrdlemisi soe ja õhutemperatuur on öösel +1..+5, saartel ja läänerannikul kuni +7, päevased maksimumid tõusevad Lääne-Eestis +5..+7, ida pool +3..+4 kraadini.

Reedel koondub madalrõhuala Skandinaavia põhjaalade kohale ning selle mõju Läänemere ümbrusele veidi väheneb. Ööks tihedam sadu eemaldub ja taevas selgineb, aga puhub veel tugev läänetuul. Päevaks lisandub pilvi, vihmahooge on hõredalt. Tuul pöördub edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+3 kraadi, päeval on +2..+6, saartel kuni +8 kraadi. Õhtul muutub sadu laialdaseks, sest Skandinaaviast keskosast on lähenemas uus madalrõhulohk, mis..