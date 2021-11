Sotsiaaldemokraadid ei jõudnud täna Tallinna ametikohtade jagamises kokkuleppele

Sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid teatas ühismeedias, et erakond soovib ametid paika saada selle nädala jooksul. Mis päeval, ta ei täpsustanud.

"Jah, heade inimeste leidmine võtab mõnevõrra aega, aga ma usun, et tallinlased hindavad seda, et oluliste ametikohtade täitmisele lähenetakse vastutustundlikult ja hoolikalt," märkis Kaljulaid postituses.

SDE liikmed said endale ettevõtluse, kultuuri ja linnaplaneerimise abilinnapeakohad. Ülejäänud neli abilinnapeakohta jäid Keskerakonnale: haridus ja sport, kommunaal ja keskkond, linnavara ja transport ning sotsiaal ja tervishoid.

Sotsid on keerulises seisus

Eesti Päevaleht kirjutas, et sotside häda on aga selles, et nad ei suuda leida kedagi volikogu esimehe kohale. Kui Kaljulaid võtaks selle koha, tuleb tema kohale riigikokku keskerakondlane, sest parlamendivalimiste aegu kuulus ta veel Keskerakonda.