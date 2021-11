FOTOD | Valgas hukkus korteri põlengus vanem mees

Tulekahju tekkepõhjused selgitatakse välja menetluse käigus, sõnas päästeameti pressiesindaja Arvi Uustalu Delfile. Ta lisas aga, et suitsuandurit korterist ei avastatud. Tulekahjust teatas juhuslik möödakäija.

Kuna kõige lähem redelauto asus Lätis Valkas, palus päästetööde juht vastavalt riikidevahelisele koostööleppele lätlastel see sündmuskohale appi saata. Kell 17.15 oli Läti redelauto sündmuskohal, praeguseks on see sündmuskohalt vaba.