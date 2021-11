Politsei kuulutas Liverpooli autoplahvatuse terroriaktiks

Terrorismiseaduse alusel on Liverpoolis vahistatud neli meest.

Loode terrorismivastase politsei juht Russ Jackson ütles, et takso reisija näib olevat valmistanud improviseeritud lõhkekeha, mis plahvatuse põhjustas. Mehe motiiv ei ole veel teada, lisas Jackson.

„Reisija, mees, palus end viia Liverpooli naistehaiglasse, mis oli umbes kümneminutise sõidu kaugusel,” ütles Jackson. „Kui takso lähenes mahapanemiskohale haigla juures, toimus autos plahvatus. See mattus kiiresti leekidesse. Tähelepanuväärselt pääses taksojuht autost.”

Jacksoni sõnul sai taksojuht oma vigastuste vastu abi ja on juba haiglast välja lastud.

„Me ei saa praegusel hetkel sellega mingeid seoseid tõmmata, aga see on uurimisliin, mida mööda me liigume,” ütles Jackson.