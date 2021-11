Leedu välisminister: peame püüdlema selle poole, et Minski lennuväli muutuks lennukeelutsooniks

„Meie jaoks on kõige tähtsam küsimus olukord Leedu ja Poola piiril ning täna arutame me seda, keskendume sanktsioonide küsimusele, aga ma teen ettepaneku minna kaugemale, meil on vaja teha Minski lennuväli lennukeelutsooniks, vähemalt mõneks ajaks. Me peame tagama, et lennukid, millega saabuvad inimesed, kes tahavad migreeruda, ebaseaduslikult piiri ületada, ei maanduks Minskis või ükskõik millistel teistel Valgevene lennuväljadel,” ütles Landsbergis, vahendab Leedu Delfi.

Täna langetavad Euroopa Liidu välisministrid otsuse uute Valgevene-vastaste sanktsioonide kohta migratsioonikriisi tekitamise eest Poola, Leedu ja Läti piiridel.

Ministrid peaksid heaks kiitma sanktsioonid lennufirmade, turismifirmade ja ametiisikute vastu, kes osalevad migrantide ebaseaduslikus toimetamises Valgevenesse, teatas eile Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

Landsbergis rõhutas ka vajadust luua tingimused migrantide naasmiseks päritoluriikidesse pärast humanitaarkoridori avamist.

„Teine asi on see, kuidas me tagame ohutu koridori inimestele, kes juba viibivad Valgevenes, et nad ohutult koju tagasi viia. Me peame tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, ÜRO ja teistega, et inimesed tagasi viia. Kui me suudame luua ohutu koridori, on Leedu valitsus valmis koju naasvatele inimestele abi osutama,” rõhutas Landsbergis.

Landsbergise sõnul tuleb lisaks sanktsioonidele rääkida ka nende inimeste juriidilisest vastutusest, kes on võimaldanud inimeste vedamist Euroopa Liidu välispiirile.

„Kolmandaks, meil ei tule arutada ainult sanktsioone, vaid ka Valgevene režiimi tulevikku, kui sanktsioonid on ammendatud, tuleb meil rääkida õiguslikest tagajärgedest nende jaoks, kes on osalised inimeste Valgevenesse toimetamises, kes on viinud sellise hulga inimlike tragöödiateni Poola ja Leedu piiril Valgevenega,” ütles Landsbergis.