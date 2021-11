Uus tutvumisportaal hullutab vallalisi

Veebileht ise on kasutajasõbralik ja lihtne. Enda kuulutuse lisamisel on vaja täita ainult paar lahtrit nime, asukoha ja vanusega. Et kaunid persoonid end veelgi rohkem esile saaksid tõsta, on loodud ka koht piltide lisamiseks, mis kenasti suurelt välja on toodud. Pildi lisamine ei ole kohustuslik. Ja mis peamine: kõik kuulutused kustutatakse automaatselt pärast ühe kuu möödumist. See garanteerib uute ja värskete profiilide olemasolu igal ajahetkel.