President Karis kutsus kokku riigikaitse nõukogu Valgevene hübriidkriisi arutamiseks

Riigikaitse nõukogu koguneb, et arutada Valgevene tekitatud hübriidkriisi ja regionaalset julgeolekuolukorda.

President Alar Karis kohtub täna Vilniuses Leedu kolleegi Gitanas Nausėda ja Läti riigipea Egils Levitsiga, et muuhulgas arutada ka hübriidrünnakut.

Riigikaitse nõukogu liikmed on riigikogu esimees Jüri Ratas, peaminister Kaja Kallas, riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, välisminister Eva-Maria Liimets, kaitseminister Kalle Laanet, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, siseminister Kristian Jaani, justiitsminister Maris Lauri, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning kaitseväe juhataja Martin Herem.

Tuhanded migrandid ootavad Valgevene ja Poola piiride vahelisel eikellegimaal oma saatust. Valgevene võimud varustavad migrante pisargaasi ja kividega, et valmistada neid ette massiliseks piiriületuskatseks. Poola kaitseministri Mariusz Błaszczaki sõnul on piiril juba 15 000 sõdurit.

Błaszczaki sõnul üritatakse nüüd üle piiri tungida väiksemate gruppidena. Nädalavahetusel see kahel grupil ka õnnestus, aga kaitseminister kinnitas, et kõik üle piiri tulnud on kinni peetud.