Tallinn avab veel viis COVID-19 koroonaennetuspunkti

"Oleme seni tegutsenud koroonaennetuspunktide põhjal saanud kinnituse, et kui vaktsineerimine on inimestele lihtsasti kättesaadav ja sellega kaasneb ka nõustamine, kasutatakse seda aktiivselt. Seetõttu otsustasime teenust veelgi laiendada, et iga soovija leiaks endale sobiva võimaluse," märkis abilinnapea Betina Beškina.