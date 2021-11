Putin: Venemaa on valmis Poola-Valgevene kriisis rahu tooma

Venemaa president Vladimir Putin väitis täna Rossiya-1-le antud intervjuus, et Euroopa Liit hoidub vastutusest kõrvale. Küll aga on tema sõnul Venemaa valmis asuma vahendama diskussiooni Valgevene ja Euroopa Liidu vahel, et kriisile lahendus tuua, vahendab TASS.

"Kuuldes väiteid ja süüdistusi, mis meie suunal on tulnud, tahaksin öelda: keskenduge omaenda sisepoliitilistele probleemidele, ärge proovige neid kellelegi teisele suunata, kuna just teie ametkonnad on need, kes peaksid lahendusi otsima. Sellegipoolest, meie olema valmis andma endast kõik, et olukorrale lahendust tuua," sõnas Putin intervjuus.

Samuti väitis ta taaskord, et Venemaal kriisiga Poola-Valgevene piiril pistmist ei ole ning et sellelaadsed süüdistused "viitavad kellegi soovile vastutust ümber suunata". Ka laupäeval eitas Putin Venemaa seotust piirikriisiga, kuid see-eest rõhutas Poola osalust konfliktis.

"Poola piirivalvurid ja sõjaväelased peksavad potentsiaalseid migrante, tulistavad lahingurelvadest üle nende peade ning käivitavad öösiti sireenid ja tuled paikades, kus migrandid peatuvad, kus on lapsi ja raseduse lõpukuudel naisi. See ei sobi kokku humanismiideedega, mis on väidetavalt meie läänenaabrite poliitika alus," sõnas Putin.

Alles sel nädalal korraldas Venemaa "vastuseks lääneriikide reaktsioonile" Valgevene-Poola piiril sõjaväelise õppuse, millest võttis osa ligi 250 inimest. Reedel hukkusid õppusel õnnetuse käigus kaks Venemaa langevarjurit. Intsident juhtus vaid 15 kilomeetri kaugusel Poola piirist.