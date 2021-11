Poola peaminister: NATO peab reageerima, toetusavaldustest ei piisa

"Ei piisa sellest, et me ainult avalikult muret tunneme - nüüd on tarvis kogu konkreetseid samme ja ühtset panust kogu alliansi poolt," sõnas Poola peaminister Mateusz Morawiecki täna riigitelevisioonile PAP antud intervjuus, vahendab Politico.

Ta lisas, et Poola üheskoos Läti ja Leeduga võib olla valmis paluda NATOl käivitada artikkel 4. NATO artikkel 4 kohaselt võib iga alliansi liige avaldada soovi konsultatsioonideks, kui tunneb, et tema riigi territoriaalne terviklikkus, poliitiline iseseisvus või julgeolek on ohus.

Nädalavahetuse jooksul on migrandikriis Poola-Valgevene piiril hoogustunud. Poola piirivalve teatel on Valgevene jõud end tänase jooksul piiri taha koondanud senisest suuremates hulkades, migrante on piirile juurde toodud ning neid varustatakse pisargaasi ja kividega - Poola hinnangul valmistatakse neid massiliseks piiriületuskatseks.