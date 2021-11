VIDEO | Iraagi ema jaoks on poja pääs Euroopasse viimane lootus

Ta näitab telefonist oma poja pilti. Ainuke viis temaga ühendust hoida ongi sõnumite teel, kuid viimati on seegi raskendatud, kuna piirialal on levi kehv.

Zarin Soleimani poeg, 20-aastane Kamaran töötas kodulinnas Qaladizas juhutöid - karjase või prügikorjajana. Ema räägib, et poeg oli emigreerumise peale mõelnud juba pikalt ning otsustas lõplikult tänavu, kui oli kuulda tuhandete Lähis-Ida ja Aafrika migrantide Minski poole liikumisest. Paljude iraaklaste jaoks tähendas see lootust.

Soleiman laenas poja teekonna jaoks kopsaka rahasumma - 12 000 dollarit, kokku viielt sugulaselt. Samuti müüs ta raha kogumiseks maha ühe maatüki. Nende jaoks tähendab see investeeringut - loodetakse, et poeg pääseb Euroopa Liitu, kus suudab leida töö ja teenida piisavalt raha, et saadab sellest osa tagasi ka kodumaale. Saadetistest peaks piisama, et maksta tagasi laenud ning hoida üleval üksikema ja kuut nooremat õde-venda. Paljude Minski lennanud noormeeste lugu on sarnane.